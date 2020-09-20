Лидеры протеста в Бангкоке передали властям свои требования по реформе монархии

В мире 20 сентября 2020 09:01 (UTC+04:00)
Лидеры протеста в Бангкоке передали властям свои требования по реформе монархии

Лидеры антиправительственной акции протеста в Таиланде, которая началась в субботу на территории кампуса Университета Таммасат и продолжилась на овальной площади Санам Луанг перед Большим королевским дворцом в Бангкоке, передали свои требования, в том числе по реформе монархии, полиции. Глава "Объединенного фронта Таммасата" Пханатсайя Ситтхичираваннакун в воскресенье утром зачитала заявление в присутствие журналистов и начальника городского управления полиции Бангкока Паккапхонга Пхонгпхетра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Один из лидеров протеста Парит Чиварак, выступая со сцены, объявил о намерении пойти в сторону Большого королевского дворца ограниченной группой митингующих, чтобы передать королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну (Раме Х) заявления с требованиями, в том числе о реформе монархии. По пути их встретил полицейский кордон, и к ним вышел начальник полиции Бангкока. "Мы не ставим задачу свержения монархии, а хотим ее реформы и возвращения в конституционное русло", - сказала Ситтхичираваннакун, вручив документы стражу порядка. Он в свою очередь пообещал передать документы в Тайный королевский совет.

После этого митингующие вернулись на Санам Луанг, где сообщили десяткам тысяч присутствующих об успешной передаче требований и запланированной на 24 сентября акции протеста перед парламентом. Лидеры протеста призвали всех собравшихся отправиться домой, тем самым объявив о завершении крупнейшей за последнее время двухдневной демонстрации, в которой приняли участие более 80 тыс. человек.

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