Сноуден согласен выплатить властям США более $5 млн с выступлений и продаж книги

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству страны свыше $5 млн из средств, полученных с продаж вышедшей в прошлом году книги "Личное дело" (Permanent Record), а также за публичные выступления. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на судебные документы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американские власти в своем иске настаивают на том, что публикация мемуаров нарушает договоренности о неразглашении, которые Сноуден подписывал, работая в американских спецслужбах. Истец считает, что все доходы от продаж и публикации "Личного дела" принадлежат США. По данным CNN, на своей книге Сноуден по состоянию на этот месяц заработал $4,2 млн. Кроме того, он получил около $1,03 млн за проведенные им 56 выступлений, на которых также сообщал секретную информацию.

Отмечается, что суд пока не одобрил указанный план выплат. Адвокат бывшего спецагента подчеркнула, что достигнутое соглашение с правительством не означает немедленного получения властями доступа к деньгам, так как Сноуден планирует обжаловать более ранний судебный вердикт о своей ответственности за разглашение сведений.