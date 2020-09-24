Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Netflix

Проблемы в работе американского сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Японии и Мексике. Также информация о сбоях поступает из стран Европы, в особенности на неполадки жалуются граждане Польши, Нидерландов и Великобритании. В некоторых странах Азии и на Ближнем Востоке также наблюдаются сбои в работе сервиса. Небольшой процент жалоб зафиксирован в Москве.

По данным сервиса, большая часть пользователей (45%) сталкивается с проблемами при подключении, 31% жалуется на проблемы с просмотром видео, еще 22% испытывают трудности с работой сайта.