Ученые не исключают подземной жизни на Марсе
Ученые из Центра астрофизики Гарвардского университета не исключают наличия подземной жизни на Марсе. Они предполагают, что в недрах планеты могли сохраниться большие озера с замерзшей или даже жидкой водой. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Исследователи считают, что изучения поверхности Марса недостаточно для поисков жизни. Они предполагают, что в подземных озерах могут жить бактерии, способные существовать в необычных для других организмов условиях.
Чтобы проверить свою гипотезу, ученые предлагают пробурить несколько скважин глубиной в несколько десятков километров. Специалисты предполагают, что это станет возможным уже в ближайшее десятилетие.
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