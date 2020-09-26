Назван витамин, снижающий риск смерти от COVID

В мире 26 сентября 2020 07:12 (UTC+04:00)
Назван витамин, снижающий риск смерти от COVID

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета заявили, что нормальный уровень витамина D у больных коронавирусом способен облегчить течение заболевания. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Специалисты взяли образцы крови у 235 пациентов старше 40 лет в момент госпитализации. Они изучили содержание в крови 25-гидроксивитамина D, который является основным маркером уровня витамина. После этого ученые оценили состояние пациентов и соотнесли их с уровнем "витамина Солнца".

Выяснилось, что больные COVID-19 с нормальным уровнем витамина куда легче переносили заболевание.

Авторы посчитали, что у пациентов с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от коронавируса на 51,5% ниже, чем у пациентов с его дефицитом

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Минюст Азербайджана объявил тендер
Минюст Азербайджана объявил тендер
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина
ИВ Агджабединского района привлекает работы по ремонту дорог
ИВ Агджабединского района привлекает работы по ремонту дорог
Loading Bars
Лента новостей
В Казахстане за сутки выявили 69 заболевших коронавирусом Казахстан 07:50
Георгий Гахария: Грузия является частью европейской цивилизации Грузия 07:40
В Иране прокомментировали заявления ЕС по правам человека Политика 07:30
Назван витамин, снижающий риск смерти от COVID В мире 07:12
Microsoft расследует масштабную утечку исходников Windows В мире 06:52
Власти Флориды объявили об отмене всех COVID-ограничений США 06:32
Австралия призвала делиться вакциной от COVID-19 Другие страны 06:11
Врачи допустили, что COVID-19 останется с человечеством навсегда В мире 05:52
American Airlines добилась правительственного кредита в $5,5 млрд США 05:31
В Нигерии 15 человек погибли в результате нападения на конвой губернатора Другие страны 05:14
Япония расширит программу займов для развивающихся стран, пострадавших от коронавируса Другие страны 04:59
Трамп заявил, что решил, кого выдвинет в Верховный суд США 04:37
Два корабля ВМС Франции и США ушли из Черного моря Европа 04:19
Байден уверен, что Трамп оставит пост президента в случае проигрыша США 04:01
Правительство и премьер-министр Того подали в отставку Другие страны 03:44
Эрдоган и Додон обсудили сотрудничество Турция 03:25
Ученые не исключают подземной жизни на Марсе В мире 03:03
Президент Перу сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 5 октября Другие страны 02:43
Трамп заявил, что для равноправия рас нужен уход Байдена на пенсию США 02:27
Великобритания на треть увеличит финансирование ВОЗ Европа 02:08
Доменикали станет новым президентом "Формулы-1" Спорт 01:49
Twitter пометит правительственные аккаунты еще нескольких стран В мире 01:32
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25 (ВИДЕО) (Обновлено) Другие страны 01:18
Трамп намерен выдвинуть Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда США 01:16
Чехия ужесточит ограничения из-за роста случаев коронавируса Европа 00:51
В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом Россия 00:35
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Японии Другие страны 00:14
Макгрегор заявил, что проведет боксерский поединок с Пакьяо Спорт 25 сентября 23:55
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 7 млн США 25 сентября 23:43
Суд в Ереване арестовал лидера оппозиции Армении Гагика Царукяна Армения 25 сентября 23:24
Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Гурии закрыли поселок Грузия 25 сентября 23:18
Парламент Туркменистана станет двухпалатным Туркменистан 25 сентября 23:09
Глава МВД Франции назвал нападение в Париже терактом Европа 25 сентября 23:01
Семь новых случаев заражения корнавирусом выявлено в "Формуле-1" Спорт 25 сентября 22:39
Посол Ирана в России подчеркнул необходимость решения экономических проблемы между двумя странами Экономика 25 сентября 22:30
Еще пять человек задержаны в связи с нападением в Париже Европа 25 сентября 22:23
COVID-19 повлиял на усиление IT-сегмента, мобильного банкинга в Казахстане ИКТ 25 сентября 22:06
Туркменская текстильная компания о влиянии коронавируса на экспорт Бизнес 25 сентября 22:05
Туркменская текстильная компания назвала объем производства Бизнес 25 сентября 22:04
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 273 тысячи Турция 25 сентября 21:55
Трамп: данные в деле Флинна указывают на попытку демократов устроить переворот в США США 25 сентября 21:44
Посольство США предупредило своих граждан в Азербайджане Общество 25 сентября 21:31
Магеррам Алиев: "Существование Армении, как государства, также окажется под вопросом" (ИНТЕРВЬЮ) Политика 25 сентября 21:13
В ВОЗ не исключают, что число жертв коронавируса в мире может увеличиться до 2 млн человек В мире 25 сентября 21:11
Шавкат Мирзиёев совершил визит в Казахстан Узбекистан 25 сентября 21:10
Пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя в Грузии Грузия 25 сентября 21:08
АПБ Азербайджана о возможных ограничениях в связи с работой заведений общепита Общество 25 сентября 20:55
В ближайшие дни в Азербайджане будет выплачена адресная соцпомощь за сентябрь Общество 25 сентября 20:48
Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана получила дополнительные полномочия Экономика 25 сентября 20:43
Состоялась видеоконференция с участием азербайджанцев Германии Политика 25 сентября 20:35
«Интеллектуальное месторождение» позволит стабилизировать уровень добычи в Казахстане Энергетика 25 сентября 20:25
В Азербайджане призывники были заранее проинформированы о местах несения службы Политика 25 сентября 20:10
Пригородные поселки Баку, в которых наступает новая эпоха (ФОТО) Общество 25 сентября 20:05
В Азербайджане внесены изменения в правила перевода студентов в учебных заведениях Общество 25 сентября 20:02
Председатель ОАО "Азеркосмос" провел вебинар в рамках конкурса "Восхождение" Общество 25 сентября 19:35
В российском издании опубликован материал о выступлении Президента Азербайджана в ООН Политика 25 сентября 19:25
В Азербайджане 75% ядовитых выбросов в атмосферу приходится на долю автомобилей — специалист минэкологии Бизнес 25 сентября 19:18
"Шейх Санан" и "Прекрасная Фатма" открывают театральный сезон в Баку Культура 25 сентября 18:52
Министр экономики Азербайджана ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в Гяндже (ФОТО) Экономика 25 сентября 18:36
Названы трудности археологических исследований древних городов Азербайджана Общество 25 сентября 18:30
Грузинский эксперт: Власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, перешли красную черту Нагорно-карабахский конфликт 25 сентября 18:14
Объем перевалки грузов из Португалии через порты Турции превысил 1 миллион тонн Турция 25 сентября 17:51
Lufthansa сократит около 1,1 тыс. пилотов Европа 25 сентября 17:49
Минобразования Азербайджана обратилось к желающим стать школьным директором Общество 25 сентября 17:48
Власти Великобритании подтвердили рост темпов распространения коронавируса Европа 25 сентября 17:47
АПБ Азербайджана о причинах запрета на свадьбы вне помещений Общество 25 сентября 17:46
Эксклюзив со всемирно известным Эдуардом Тополем из израильского Баку, или Вся правда о Фармане Салманове и почему азербайджанцы стали Юриями... Интервью 25 сентября 17:44
Российские авиакомпании в августе сократили перевозки на 33% Россия 25 сентября 17:39
В случае разрешения свадеб будут установлены регулирующие нормы – АПБ Азербайджана Общество 25 сентября 17:36
В Грузии покроют задолженность за обучение социально незащищенным студентам Грузия 25 сентября 17:35
В Азербайджане проходят учения с участием инженерно-саперных подразделений ВС (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 сентября 17:32
С начала года в Азербайджане вырос уровень долларизации в банковских вкладах физических лиц Финансы 25 сентября 17:23
Цель Армении — добиться полного провала переговорного процесса — депутат Политика 25 сентября 17:21
Россия остается основным поставщиком полимерной продукции в Туркменистан Бизнес 25 сентября 17:21
В Баку и Сумгайыте открылись Центры развития МСБ (ФОТО) Экономика 25 сентября 17:18
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 25 сентября 17:14
Бакинская высшая школа нефти снова стала лидером в рейтинге проходных баллов среди вузов страны Общество 25 сентября 17:13
В городах Казахстана внедряются умные технологи в рамках проектов «Умный город» Бизнес 25 сентября 17:07
В Азербайджане медработникам и волонтерам, борющимся с COVID-19, выплачено до 360 тыс. манатов Общество 25 сентября 16:56
Bosch разработал тест на коронавирус с самым быстрым результатом Европа 25 сентября 16:55
Россия увеличила экспорт замороженных овощей в Туркменистан Бизнес 25 сентября 16:53
«Лаборатория Касперского»: сотрудники переоценивают свои знания о кибербезопасности ИКТ 25 сентября 16:50
В банках Азербайджана наблюдается резкое снижение активов Финансы 25 сентября 16:49
Армения своими провокациями ставит под угрозу безопасность всего региона — депутат Политика 25 сентября 16:43
В Азербайджане свыше 100 тыс. детей будут привлечены к дошкольной подготовке Общество 25 сентября 16:37
Президент Ильхам Алиев: Регион не стал более безопасным местом, ситуация, к сожалению, ухудшается Политика 25 сентября 16:36
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 19 квартир и частных домов (ФОТО) Общество 25 сентября 16:36
На пересечении двух проспектов в Баку обновлен тротуар (ФОТО) Общество 25 сентября 16:33
Ипотечное кредитование в Азербайджане по государственной линии выросло более чем на 40% Финансы 25 сентября 16:30
В некоторых районах Баку будут перебои в водоснабжении Общество 25 сентября 16:26
Президент Ильхам Алиев: По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка Политика 25 сентября 16:23
Европейские авиавласти ожидают, что Boeing 737 возобновит полеты до конца года Европа 25 сентября 16:21
Президент Ильхам Алиев: Армения готовится к войне Политика 25 сентября 16:19
Известный азербайджанский историк разоблачил армянскую фальсификацию албанского наследия (ФОТО) Политика 25 сентября 16:18
Объем депозитов в Азербайджане увеличился Финансы 25 сентября 16:05
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 13 школьников — Минобразования Общество 25 сентября 16:04
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра Консультации специалистов 25 сентября 15:57
Убитый в собственной квартире в Баку мужчина был полковником полиции Происшествия 25 сентября 15:56
Издание Berliner Press сообщило о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН Политика 25 сентября 15:55
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 сентября 15:44
Все новости