Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за неделю более чем на 2 млн

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 2 млн, что примерно соответствует показателям роста заболеваемости за предыдущие семь дней. Число случаев с летальным исходом увеличилось на 39 тыс., что на 7% больше, чем за неделю с 22 по 27 сентября. Об этом сообщила в понедельник в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном информационном бюллетене, число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло в воскресенье в мире 34 804 348, что на 2 026 073 больше, чем неделей раньше. За минувшие семь дней в ВОЗ поступили сообщения о 39 079 летальных исходах, а общее число умерших по состоянию на 4 октября составило 1 030 738.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, на которые пришлось 37% всех новых случаев заболевания и 55% смертей. Всего в этом регионе с 28 сентября по 4 октября заразились почти 757 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 16,99 млн. За семь дней зарегистрированы более 21 тыс. смертей, и на 4 октября общее число летальных исходов составило более 614 тыс.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 568 тыс. человек, и их общее число превысило 7,3 млн. Количество умерших превысило 119 тыс., что почти на 8,5 тыс. больше, чем неделей раньше.

В Европе с 28 сентября по 4 октября был зафиксирован 6-процентный рост смертности по сравнению с предыдущими семью днями. За неделю умерли более 5 тыс. человек, а общее число умерших превысило 240 тыс. Число заразившихся выросло более чем на 478 тыс. - до почти 6,2 млн.

В Индии число инфицированных увеличилось за семь дней более чем на 556 тыс., в США - более чем на 296 тыс., в Бразилии - более чем на 190 тыс. В Европе больше всего заболевших за прошлую неделю выявлено во Франции (более 77 тыс.). На второй позиции - Россия (более 63,5 тыс.), на третьей - Великобритания (почти 51 тыс.). По числу умерших за неделю печальное первенство у Индии - более 7,2 тыс. человек. Далее следуют Аргентина (более 5,3 тыс.), США (более 4,8 тыс.), Бразилия (более 4,8 тыс.) и Мексика (более 2,6 тыс)