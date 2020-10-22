В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Мексике, Бразилии, Чили, Аргентине, Великобритании, Франции, Украине, Германии, Италии, Хорватии и других странах. В России на сбои в работе Instagram жалуются в основном пользователи в Москве.

По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (60%) испытывает проблемы при просмотре новостной ленты, 21% сообщают о трудностях со входом в аккаунт, у 17% наблюдаются сложности с просмотром сторис.