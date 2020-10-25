Богатейший человек Европы стал еще богаче

Глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), богатейший человек Европы Бернар Арно стал еще богаче. За неделю его состояние выросло на 8 миллиардов долларов, пишет Forbes, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

На прошлой неделе компания сообщила, что появились признаки восстановления отрасли на фоне пандемии коронавируса. На фоне этого заявления стоимость акций LVMH увеличилась.

Так, с 15 по 22 октября стоимость акций группы LVMH выросла на 6 процентов. Однако 15 октября группа LVMH, которая владеет такими брендами, как Bulgari, Guerlain и Dom Pérignon, сообщила о падении выручки на 21 процент за первые девять месяцев 2020 года. Выручка от продажи косметики, напитков, ювелирных изделий, а также розничной торговли в третьем квартале оказалась ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом выручка от продаж одежды и кожаных изделий выросла на 12 процентов, в том числе из-за высоких продаж домов Louis Vuitton и Dior.