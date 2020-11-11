Ford решил сделать ставку на электромобили

В мире 11 ноября 2020 20:04 (UTC+04:00)
Ford решил сделать ставку на электромобили

Компания Ford решила сделать ставку на электромобили и ускоряет их производство в США, пишет Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Автопроизводитель увеличит количество рабочих, которые будут делать электропикапы F-150. Ford также инвестировал 100 миллионов долларов в производство фургона Transit с питанием от батареи. Всего компания вложит 11,5 миллиарда долларов в электрификацию своего модельного ряда. По словам руководства Ford, спрос превзошел все ожидания.

Автомобильная промышленность ускоряет реализацию своих планов по выпуску электромобилей по мере того, как потребители проявляют интерес к элетрокарам, отмечает издание. Влияние оказывает и ужесточение экологических требований. Так, например, победивший на президентских выборах в США Джо Байден планирует проводить агрессивную политику "чистой энергии". Планируется, что в США появятся около 500 тысяч зарядных станций для электромобилей.

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