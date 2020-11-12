В ВОЗ рассказали о рекордном уровне заболеваемости корью в мире за более чем 20 лет

Заболеваемость корью в мире достигла в 2019 году самого высокого уровня за более чем два десятилетия: было зарегистрировано почти 870 тыс. случаев этой болезни, более 200 тыс. человек умерли. Эти данные приведены в опубликованном в четверг в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заболеваемость корью резко расширилась в мире в 2019 году. Поступили сообщения о самом большом числе случаев за 23 года", - отмечают авторы доклада. В прошлом году было зарегистрировано 869770 заболевших корью и 207,5 тыс. умерших. С 2016 года число летальных исходов выросло на 50%.

ВОЗ и CDC обращают внимание на тот факт, что с 2010 по 2016 год заболеваемость снижалась, достигнув а 2016 году "исторически низких" показателей. Последующий рост эксперты объясняют сбоями в программах вакцинации детей от кори. Чтобы взять корь под контроль, требуется не менее чем 95% охват населения вакцинацией. Речь идет о приеме двух доз вакцины. Согласно оценкам экспертов, сейчас не более 85% детей получают одну дозу вакцины и около 71% - две дозы, что ниже поставленной цели.

В 2020 году число сообщений о заболевании корью уменьшилось. Вместе с тем в ВОЗ и CDC обеспокоены сбоями в вакцинации, произошедшими из-за пандемии коронавируса. По состоянию на ноябрь, эксперты зафиксировали задержки по срокам иммунизации 94 млн человек в 26 странах. "Эти данные посылают ясный сигнал о том, что нам не удается защитить детей от кори во всех регионах мира", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал мировое сообщество "коллективно работать" над решением задачи вакцинации "всех и повсюду".