СБ ООН решил продлить на год миротворческую миссию в ЦАР

Совет Безопасности ООН продлил на один год полномочия Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МООНСЦАР). Соответствующая резолюция была принята в четверг единогласно.

В ЦАР действует одна из самых многочисленных миссий ООН, включающая 11 650 миротворцев. Согласно принятой резолюции, в 2020-2021 годах миссия ООН будет "оказывать властям ЦАР помощь в подготовке и проведении мирных президентских, парламентских и региональных выборов".

В частности, миротворцы помогут организации диалога между основными политическими силами для снижения напряженности в преддверии выборов, а также будут обеспечивать безопасность в ходе голосования.

"Россия неизменно поддерживает деятельность "голубых касок", которые занимают важное место в общей архитектуре безопасности страны, - отметила по итогам голосования зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева. - Надеемся, что МООНСЦАР окажет необходимую техническую и логистическую поддержку Банги при проведении всеобщих выборов".