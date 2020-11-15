В Мексике последствия наводнений затронули 238 тыс. жителей трех штатов

Наводнения, вызванные сильными дождями, затронули свыше 238 тыс. жителей востока и юго-востока Мексики. Об этом сообщило в субботу Национальное координационное управление сил гражданской обороны (исп. CNPC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее в тот же день прибыл в штат Табаско, сильнее прочих пострадавший от разгула стихии, чтобы лично оценить масштабы бедствия и ход восстановительных работ. "Президент был проинформирован о том, что последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тыс. человек в штатах Чьяпас, Табаско и Веракрус", - говорится в записи, размещенной в Twitter CNPC.

Гуманитарную помощь населению этих регионов передали Великобритания, Дания, Испания, Франция, Румыния. Крупную партию продовольствия для пострадавших жителей Табаско закупила российская нефтяная компания "Лукойл".

Из-за наводнений в Табаско и Чьяпасе погибли не менее 30 человек. Последствия циклона затронули более 500 жилых районов, десятки тысяч домов получили повреждения.