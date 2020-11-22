Умерла актриса Малени Моралес

Мексиканская актриса Малени Моралес, получившая известность благодаря ролям в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут", умерла в субботу. Об этом сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко сожалеем о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашей ассоциации <...>. Мы выражаем соболезнования Отто Сирго (муж актрисы - прим. ТАСС), ее близким и друзьям", - говорится в сообщении, размещенном на странице ассоциации в Twitter.

Причины смерти актрисы пока не называются. По данным газеты El Universal, ранее у нее был диагностирован рак легких, который актриса победила около года назад.

Моралес за свою карьеру приняла участие в съемках таких сериалов, как "Богатые тоже плачут" ("Los ricos tambi n lloran, 1979-1980), "Дикая роза" ("Rosa Salvaje", 1987-1988), "Камила" ("Camila", 1998-1999), "Ставка на любовь" ("Apuesta por un amor", 2004-2005).