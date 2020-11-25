Ракета SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду утром по московскому времени успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск был был осуществлен 24 ноября в 21:13 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде. Через 14 минут 46 секунды после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Это уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 октября.