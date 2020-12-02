Замгенсека ООН заявила, что международный режим контроля над вооружениями висит на волоске

В мире 2 декабря 2020 03:01 (UTC+04:00)
Замгенсека ООН заявила, что международный режим контроля над вооружениями висит на волоске

Ядерные риски достигли в мире неприемлемо высокого уровня, а международный режим контроля над вооружениями теперь фактически висит на волоске. С таким предупреждением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступила во вторник заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

По ее оценке, стечение обстоятельств "увеличило ядерные риски до неприемлемых уровней". Среди факторов, которые привели за последние годы к возникновению такой ситуации, Накамицу назвала "коррозийные отношения между государствами, обладающими ядерным оружием", технологические прорывы в разработке новой военной техники, "региональные кризисы в сфере безопасности, имеющие ядерную подоплеку". "Одновременно, как вы знаете, механизм ядерного разоружения парализован, а режим контроля над вооружениями держится на волоске", - заявила замгенсека ООН.

Накамицу выступила на ежегодном заседании вашингтонской неправительственной Ассоциации по контролю над вооружениями. В нынешнем году оно проходит из-за пандемии в виртуальном формате.

"Взаимосвязанный характер этих тенденций и потенциально катастрофические последствия вывели нас на тот этап, при котором единственным выбором для международного сообщества является выход на принципиально иную траекторию. Иначе оно будет сталкиваться с нарастанием угрозы катастрофы", - подчеркнула высокий представитель ООН.

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