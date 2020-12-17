Boeing наймет 160 пилотов в рамках возобновления эксплуатации самолета 737 MAX

Американская компания Boeing намерена нанять 160 пилотов в рамках программы по возвращению в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, нанятые пилоты будут работать в качестве инструкторов или наблюдателей для пилотов других авиакомпаний в течение 35 дней. Кандидаты на должность должны иметь не менее 1 тыс. часов инструкторского опыта, а также обладать лицензией на управление самолетом модели Boeing 737. Зарплата нанятых инструкторов может достигать $200 тыс. в год.

Как информировал Reuters, в рамках программы по возобновлению эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX также предусмотрено круглосуточное наблюдение за совершаемыми данными самолетами полетами, а также обучение бортпроводников общению с пассажирами, которые испытывают тревожность во время авиаперелетов.