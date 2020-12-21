Астрономы рассказали о соединении Сатурна и Юпитера

Фактически все жители Земли смогут 21 декабря увидеть редчайшее астрономическое событие - соединение Сатурна и Юпитера, используя простой бинокль, или даже без него. Об этом ТАСС сообщила профессор "Сколтеха" Татьяна Подладчикова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Понаблюдать это удивительное астрономическое явление смогут все жители Земли после захода Солнца невооруженным глазом. Главное, чтобы была ясная и безоблачная погода, и чем темнее будет небо, тем лучше будет видно. Поскольку планеты будут находиться очень низко над линией горизонта в юго-западной части неба, лучше взобраться на холм в месте, где горизонт свободен от высоких застроек и деревьев", - отметила профессор.

Так называемое соединение Сатурна и Юпитера представляет собой редкое астрономическое явление, во время которого оба газовых гиганта расположены максимально близко друг к другу на небесной сфере. Из-за особенностей их движения по орбите наблюдателям на Земле кажется, что планеты так близко подходят друг к другу, что почти сливаются в единый объект, несмотря на то, что удалены друг от друга на сотни миллионов километров.

Подобные встречи Сатурна и Юпитера, как объясняет Подладчикова, происходят каждые два десятка лет, однако в следующий понедельник любителей астрономии ожидает действительно уникальное событие, ближайший аналог которого произошел в 1226 году.

Астрономическое событие тысячелетия

"В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, Юпитер и Сатурн максимально сильно приблизятся друг к другу и визуально сольются в одну двойную планету. С Земли это расстояние будет составлять всего лишь десятую часть градуса, что примерно равно толщине монеты. Еще меньшее расстояние между планетами последний раз наблюдалось 800 лет назад", - объясняет астроном.

В отличие от других астрономических событий, наблюдениям за которыми часто мешает световое загрязнение неба, Юпитер и Сатурн будут настолько яркими, что их можно будет увидеть во время ночи в любом регионе планеты. Как отмечает профессор, простейшие любительские телескопы и мощные бинокли позволят любителям астрономии не только детально рассмотреть планеты-гиганты, но и увидеть часть их спутников и кольца Сатурна.

Для поисков той точки, где будут находиться Сатурн и Юпитер, ученые рекомендуют найти в созвездии Козерога две необычных звезды, Дабих и Альгеди, расположенные рядом на небосводе и состоящие из двух и трех светил. Планеты-гиганты будут находиться чуть ниже и правее их и будут гораздо ярче, чем эти звезды, что позволит легко локализовать их.

Процесс сближения планет, по словам Подладчиковой, уже фактически начался - сейчас Юпитер и Сатурн находятся примерно на таком же расстоянии друг от друга, какое занимает Луна на ночном небе. В таком состоянии планеты пробудут около пяти дней, что позволит любителям астрономии увидеть соединение даже в том случае, если в понедельник этому помешает плохая погода.

В Московском планетарии также отметили уникальность события: "Сближение Юпитера и Сатурна на небе Земли происходит раз почти в 20 лет, и последний раз они сближались в конце мая 2000 года. Но такое близкое соединение, когда планеты буквально сливаются в одно светило и их разделяют всего несколько угловых минут, бывает очень редко. В следующий раз близкое соединение Юпитера и Сатурна произойдет 15 марта 2080 года".

Астрономы называют соединение двух планет "звездой солнцестояния" в связи с тем, что 21 декабря - день зимнего солнцестояния. Световой день в Москве и средних широтах в понедельник будет самым коротким и составит всего лишь семь часов. Следовательно, протяженность ночи после наступления сумерек и до рассвета 22 декабря будет самой длинной в году.