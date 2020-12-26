ВОЗ заявила об обнаружении нового штамма COVID в восьми странах Европы

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что новый штамм COVID-19 выявили уже в восьми странах Европы, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

"Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры", — написал он в Twitter.

Клюге отметил важность усиления защитных мер в связи с распространением нового штамма коронавируса. Он напомнил о необходимости соблюдения рекомендуемой социальной дистанции и ношения медицинских масок.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ предположил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, имеет большее распространение среди молодых людей.

Клюге призвал всех сохранять бдительность до тех пор, пока новый штамм не будет изучен.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон связал возросшее число заболевших с новой мутацией COVID-19. По его словам, новый штамм оказался заразнее предыдущих сразу на 70%. На фоне этого заявления многие страны ЕС начали объявлять о закрытии границ.