Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления от последствий пандемии

Следующий год человечество должно посвятить преодолению пандемии коронавируса и исцелению от ее последствий. Об этом говорится в распространенном во вторник видеообращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю наступающего Нового года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления, - отметил он. - Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделений. И начала действий по исцелению нашей планеты".

"Таким должно быть наше новогоднее обещание на 2021 год", - уверен Гутерриш.

От лица Организации Объединенных Наций он пожелал всем "счастливого и мирного Нового года".