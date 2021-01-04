Более 85 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 85 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 85 059 632, умерли 1 841 077 человек, выздоровели 47 777 565 заразившихся. Наибольшее число заражений - 20 577 177 - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 351 426 инфицированных. Второе место по числу заражений занимает Индия с 10 323 965 выявленными случаями и 149 435 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 716 405 граждан, из них умерли 196 018.