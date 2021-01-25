Генсек ООН: мутация коронавируса и нехватка вакцин могут привести к большей смертности

Промедление с распространением вакцин может привести к большей смертности от вызываемого коронавирусом заболевания из-за мутаций инфекции. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник по видеосвязи на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут быть устойчивы к существующим вакцинам", - сказал он.

В связи с этим Гутерриш призвал "значительно увеличить производство вакцин во всем мире, а также обеспечить их всеобщую доступность". "Вакцины быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, в то время как беднейшим странам мира их не достается", - констатировал генсек.

"Если развитые страны думают, что они будут в безопасности пока вакцинируют только своих граждан, пренебрегая всем остальным миром, они ошибаются", - заключил он.