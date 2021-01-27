ВОЗ готовится принять решение о включении некоторых вакцин от COVID-19 в экстренный список

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), изучающая заявки производителей 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения, может принять решение по некоторым из них уже в ближайшие недели. Это следует из обновленного 25 января графика рассмотрения заявок, опубликованного на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Под номером один в документе ВОЗ фигурирует вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Она прошла все этапы и получила одобрение со стороны ВОЗ в последний день 2020 года.

В отношении ряда других вакцин решение может быть принято в ближайшие недели и месяцы. В частности, один из двух препаратов, заявленных британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, ожидает заключения со стороны ВОЗ в "самое раннее в январе", а второй препарат - "в марте - апреле", и речь идет о его использовании в рамках международного механизма доступа к вакцинам COVAX.

Что касается вакцины американской компании Moderna, то в качестве возможного срока принятия решения в ВОЗ называют конец февраля, а в отношении вакцины индийского Института сыворотки заключение экспертов может появиться в середине февраля.