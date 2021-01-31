Более 102,5 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в воскресенье 102,5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, коронавирусом заразились 102 577 980 человек, из них 2 219 889 умерли, 56 762 082 выздоровели.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (26 072 562) приходится на США, далее следуют Индия (10 746 174) и Бразилия (9 176 975).