Tesla приостановила продажи бюджетной версии Model Y

Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y всего через месяц после ее появления на рынке. Об этом в воскресенье сообщил интернет-портал Electrek, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям конфигурация электромобиля под названием Standard Range, способная преодолевать порядка 392 км на одной зарядке, была удалена из конфигуратора на сайте компании. Начальная стоимость автомобиля составляла $42 тыс. При этом Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на $1 тыс. Информации о причинах таких решений пока не приводится.