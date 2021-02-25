Более 421 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

В мире 25 февраля 2021 23:56 (UTC+04:00)
Более 421 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112,2 млн, увеличившись за сутки более чем на 421 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,5 тыс., превысив к 2,49 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:20 мск 25 февраля в ВОЗ поступили сведения о 112 209 815 инфицированных и 2 490 776 умерших. Число заразившихся увеличилось на 421 407, умерших - на 10 508.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на регион Европы (176 512), на втором месте - Северная и Южная Америка (173 654), на третьем - Восточное Средиземноморье (31 081).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 955 338. Далее следуют Индия (11 046 914), Бразилия (10 257 875), Россия (4 212 100), Великобритания (4 144 581), Франция (3 597 495), Испания (3 170 644), Италия (2 848 564), Турция (2 665 194), Германия (2 414 687), Колумбия (2 233 589) и Аргентина (2 080 824).

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