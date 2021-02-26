В ООН сообщили о подписании соглашения между ЮНИСЕФ и AstraZeneca на 170 млн вакцин
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и британско-шведская компания AstraZeneca подписали соглашение о поставках порядка 170 млн доз вакцин от коронавируса для международного механизма COVAX. Об этом в четверг на брифинге сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"ЮНИСЕФ подписала долгосрочное соглашение с AstraZeneca на поставки вакцин для COVAX. ЮНИСЕФ и его партнеры теперь получат доступ к 170 млн дозам вакцин для 85 стран", - сказал Дюжаррик. Пресс-секретарь генсека ООН также отметил, что это уже третье подобное соглашение, предыдущие два были подписаны с компанией Pfizer и Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII).
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