Ученые нашли заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19

Четыре основных кардиометаболических расстройства стали причиной тяжелого течения COVID-19. Об этом пишет Journal of the American Heart Association, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Исследование охватило более 900 тыс. случаев госпитализации пациентов с COVID‐19 в США к ноябрю 2020 года.

Выяснилось, что более 60% из них спровоцировали четыре заболевания: ожирение, гипертензия, диабет и сердечная недостаточность.

При этом избежать госпитализации помогло бы снижение распространенности указанных заболеваний на 10%. В таком случае коронавирусных больных доставляли бы в больницы на 11% реже, отметили ученые.

Кроме того, по сведениям специалистов, в число факторов риска вошел возраст. В частности, с коронавирусом госпитализировали порядка 8% людей младше 50 лет с диабетом, однако среди людей старше 65 лет доля составляла уже 29%.