Генсек ООН призвал международное сообщество оказать помощь Йемену

В мире 2 марта 2021 01:16 (UTC+04:00)
Генсек ООН призвал международное сообщество оказать помощь Йемену

Международное сообщество должно оказать поддержку Йемену в оказании гуманитарной помощи этой стране. С таким призывом в понедельник выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции на министерском уровне по сбору средств для Йемена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю все стороны еще раз принять во внимание требования международного гуманитарного права для облегчения быстрого и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи. Поддержка, которую вы сегодня заявите, не только предотвратит распространение голода и спасет жизни. Это поможет создать условия для долгосрочного мира", - сказал Гутерриш.

Генсек добавил, что более 20 млн человек в стране нуждаются в защите и гуманитарной помощи, 400 тыс. детей страдают от недоедания. Он также напомнил, что для поддержки страны в этом вопросе необходимы $3,85 млн, подчеркнув, что пожертвования в фонды помощи Йемену могут стране сделать выбор "между жизнью и смертью". Гутерриш также отметил, что за прошлый год "ООН и ее партнеры оказывали помощь 10 млн жителей страны каждый месяц", проводя работу в каждом районе Йемена. Как ранее подчеркнули в ООН, в 2020 году финансирование гуманитарной операции в Йемене "резко сократилось": на ее проведение было получено $1,9 млрд, то есть 56% от необходимой суммы. В 2019 году удалось изыскать $3,6 млрд (87% потребностей), в 2018 году - $2,5 млрд (81%).

Гутерриш, подводя в понедельник итоги донорской конференции по Йемену, заявил, что ее результаты вызывают разочарование. "Результаты сегодняшней конференции разочаровывают. Страны-доноры пообещали предоставить примерно $1,7 млрд. Это меньше, чем мы получили в 2020 году, и на $1 млрд меньше, чем мы получили в 2019 году", - сказал он. Гутерриш поблагодарил тех, кто внес деньги, и призвал остальных "еще раз задуматься о том, что можно сделать, чтобы помочь предотвратить сильнейший голод за последние несколько десятилетий".

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