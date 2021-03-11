Генсек ООН осудил насилие военных в отношении протестующих в Мьянме

Совет Безопасности ООН принял заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, осудившего насилие военного режима Мьянмы против участников акций протеста, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Совет Безопасности решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов, в том числе против женщин, молодых людей и детей", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Генсек ООН от имени Совбеза призвал военных проявлять "максимальную сдержанность" и подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией. Также он потребовал незамедлительно освободить всех задержанных за участие в акциях протеста.

Проект заявления был подготовлен Великобританией, однако, как сообщают западные СМИ, из британского текста по требованию представителей Китая, России, Индии и Вьетнама были удалены формулировки с осуждением военного переворота в Мьянме и предупреждениями о возможных действиях в отношении военного режима.

Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс призвал СБ ООН ввести против захвативших власть в стране военных точечные санкции и оружейное эмбарго, а также обратиться в Международный уголовный суд для расследования и наказания "зверств", совершенных с момента переворота 1 февраля.