В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано в четверг возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 886,4 км к югу от столицы Фиджи города Сува с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 598,4 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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