ВОЗ назвала тревожной ситуацию с коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает тревожной тенденцией рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в воскресенье представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"На 12 апреля 2021 года, по данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами", - подчеркнула она.

Вуйнович заявила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять первоочередное внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках.