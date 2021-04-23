Более 894 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

В мире 23 апреля 2021 23:20 (UTC+04:00)
Более 894 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 144,35 млн, увеличившись за сутки более чем на 894 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 14,1 тыс., превысив 3,06 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 144 358 956 инфицированных и 3 066 113 умерших. Число заразившихся увеличилось на 894 043, умерших - на 14 151.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 38% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (346 355), на втором месте - Северная и Южная Америка (230 157), на третьем - Европа (229 849).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 530 214. Далее следуют Индия (16 263 695), Бразилия (14 122 795), Франция (5 325 495), Россия (4 744 961), Турция (4 501 382), Великобритания (4 398 435), Италия (3 920 945), Испания (3 456 886), Германия (3 245 253), Аргентина (2 769 552) и Польша (2 742 122).

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