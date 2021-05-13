Alibaba получил чистый убыток в IV финквартале из-за рекордного штрафа

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. в четвертом финансовом квартале зафиксировал чистый убыток, столкнувшись с рекордным штрафом за нарушение антимонопольного законодательства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил 5,479 млрд юаней ($836 млн), или 1,99 юаня в расчете на ADS, по сравнению с чистой прибылью в размере 3,162 млрд юаней, или 1,16 юаня, за аналогичный период годом ранее.

Убыток обусловлен штрафом в размере 18,228 млрд юаней ($2,782 млрд), который Государственное управление по регулированию рынка страны (SAMR) наложило на Alibaba, обвинив компанию в том, что она злоупотребляла доминирующим положением на рынке услуг онлайн-платформ для розничной торговли в Китае.

Размер штрафа стал рекордным в корпоративной истории страны, превысив предыдущий максимум в $975 млн, которые американская Qualcomm выплатила в 2015 году.

Без учета штрафа и других разовых факторов Alibaba в минувшем квартале получила прибыль в размере 26,216 млрд юаней ($4,001 млрд), или 10,32 юаня на ADS, что на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда показатель составил 22,287 млрд юаней, или 9,2 юаня на ADS.

Выручка выросла на 64% и достигла 187,395 млрд юаней ($28,602 млрд) по сравнению с 114,314 млрд юаней годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 11,16 юаня на ADS при выручке в 180,2 млрд юаней.

Выручка ключевого бизнеса в сфере электронной коммерции в минувшем квартале выросла на 72%, до 161,365 млрд юаней, в сфере "облачных" технологий - на 37%, до 16,761 млрд юаней.