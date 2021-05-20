Вертолет Ingenuity на следующей неделе совершит шестой полет на Марсе

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершит на следующей неделе шестой полет над поверхностью планеты и переместится на новое место. Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным NASA, вертолет поднимется на высоту около 10 метров и переместится на 150 метров в юго-восточном направлении со скоростью, достигающей четырех метров в секунду. Ingenuity сделает несколько снимков участка поверхности Марса, представляющего интерес для ученых. После этого он отлетит на 50 метров в северо-восточном направлении и совершит посадку в новой точке.

Точные сроки шестого полета Ingenuity на Марсе не называются. Согласно оценкам специалистов американского космического ведомства, его общая продолжительность составит около 140 секунд. Данные и снимки, сделанные во время полета, поступят на Землю в течение нескольких дней.