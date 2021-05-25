Hyundai Motor приостановила работу завода в Индии
Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor приостановил работу своего завода в штате Тамилнад на юге Индии с 25 по 29 мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщила во вторник компания, решение было принято после того, как двое рабочих оказались инфицированы, а часть персонала объявила забастовку, опасаясь дальнейшего распространения заболевания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Тамилнад - один из наиболее пострадавших от пандемии штатов Индии. В период с 10 по 23 мая там зарегистрировано более 460 тыс. случаев заражения.
Остальные зарубежные заводы Hyundai Motor продолжают работать, несмотря на сохраняющуюся нехватку полупроводников.
Лента новостей
Устранена неисправность вертолета ВВС Азербайджана, совершившего вынужденную посадку в Турции - минобороны
Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором - Байден
Судьба бывшей учительницы русского языка и литературы из азербайджанской сельской школы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане назначены судьи и председатели Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции – Распоряжение
В Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана прошла церемония выпуска «Курса подготовки офицеров запаса» (ВИДЕО)
Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района – Распоряжение
Азербайджано-турецкое братство, составляющее основу великого тюркского единства, вступает в новый этап - Севиль Микаилова
Политическая нестабильность в Ереване – результат беспрецедентного экономического кризиса – американский эксперт
Задержано лицо, подозреваемое в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны – СГБ Азербайджана (ВИДЕО)
Ассоциация страховщиков назвала приоритеты реализации стратегии развития азербайджанского страхового рынка