Генсек ООН считает недостаточными усилия G7 по борьбе с коронавирусом

Страны Группы семи (G7) предпринимают недостаточно усилий для борьбы с пандемией коронавируса, хотя и объявили о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Такое мнение высказал в пятницу на брифинге для прессы генсек ООН Антониу Гутерриш, прибывший в качестве гостя на саммит "семерки", проходящий в английском графстве Корнуолл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая ситуацию, еще несколько недель назад нельзя было представить, что это станет реальностью. Поэтому мы всесторонне приветствуем такой шаг, - сказал Гутерриш в ответ на просьбу прокомментировать заявление британского правительства о том, что G7 предоставит другим странам не менее 1 млрд доз вакцин. - При этом, как я уже говорил в начале выступления, совершенно очевидно, что нам необходимо больше, чем это. Недостаточно двусторонних форм поддержки и инициатив отдельных стран. Нужны согласованные усилия, и поэтому нам необходим глобальный план вакцинации".

Гутерриш пояснил, что все страны, занимающиеся разработкой и производством действенных вакцин, должны создать специальную рабочую группу, которая выработает и гарантирует воплощение в жизнь такого плана. Он также призвал компании, производящие вакцины, поделиться необходимыми для этого знаниями и технологиями. По словам генсека, при отсутствии глобальной программы действий в беднейших государствах мира "вирус будет распространяться со скоростью лесного пожара".