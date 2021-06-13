Лидеры стран G7 обсудят проблему изменения климата

Сегодня лидеры G7 обсудят вопросы изменения климата, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Изменение климата-одна из ключевых тем трехдневного саммита стран "Большой семерки" в Карбис-Бей. Ожидается, что "Большая семерка" - Великобритания, США, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия - пообещают почти вдвое сократить свои выбросы к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года.

Великобритания уже превзошла это обязательство, ранее пообещав сократить выбросы на 58% по сравнению с уровнем 2010 года. В заключительный день саммита страны определят, как они надеются достичь целевого показателя выбросов. Ожидается, что достигнуть этого можно путем постепенного отказа от бензиновых и дизельных автомобилей, прекращения использования угля и отказа от государственной поддержки сектора ископаемого топлива за рубежом.