Биологи из Японии создали первую "съедобную" вакцину от холеры на базе ГМО-риса

Японские молекулярные биологи разработали первую съедобную вакцину от холеры на базе зерен генно-модифицированного риса и успешно проверили ее безопасность на добровольцах. Об этом в субботу сообщила пресс-служба университета Токио со ссылкой на статью в журнале Lancet Microbe, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Результаты наших первых опытов заставили меня очень оптимистично смотреть на будущее нашей вакцины. Иммунитет добровольцев реагировал и на небольшие, и на средние, и на большие дозы вакцины, каждый раз при этом повышая силу своей реакции на белки холерного вибриона", - заявил профессор университета Токио (Япония) Хироси Киёно, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По данным ВОЗ, каждый год холерой заражается около 1,3-4 млн. человек, а еще примерно 20-140 тыс. погибает от инфекции, источником которой обычно выступает зараженная пища или вода. Как правило, большинство случаев заражения холерой происходят в развивающихся странах Азии и Африки. Существующие вакцины от холеры защищают организм человека лишь несколько лет, и при этом они крайне плохо работают при введении в организм малолетних детей, особенно уязвимых для холеры.

Профессор Хироси Киёно и его коллеги сделали большой шаг к решению этой проблемы, разработав первую полноценную "съедобную" вакцину от холеры, для хранения, производства и использования которой не требуется никаких специальных условий.

По своей сути, она представляет собой порошок из перемолотых зерен генно-модифицированного риса. В его геном ученые встроили фрагмент ДНК холерного вибриона, который отвечает за производство определенных сегментов белка CTB, главного токсина этой бактерии.