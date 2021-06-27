Цена картины французского художника Фрагонара выросла более чем в шесть раз на аукционе

Картина французского художника Жана-Оноре Фрагонара (1732-1806) была продана на аукционе в Эперне (департамент Марна) за €7,68 млн, что более чем в шесть раз выше ее первоначальной цены. Об этом в субботу сообщило издание Ouest-France, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о картине "Философ за чтением", которая была найдена в марте 2021 года во время инвентаризации наследства в одной из частных квартир в департаменте. Полотно овальной формы изначально принадлежало другу художника миниатюристу Пьеру Адольфу Холлу. Однако последние 200 лет о картине практически никто не слышал.

Около 100 лет она хранилась у представителей одной и той же семьи, представители нынешнего поколения которой не знали ни о ее важности, ни о ее стоимости, пока не предоставили работу на экспертизу аукционисту Антуану Пети. Он вместе с коллегами установил авторство полотна. "Что меня поразило - это мягкий свет, присущий творчеству этого художника", - отметил ранее Пети. По его словам, последние сомнения в авторстве были развеяны, когда на оборотной стороне холста была обнаружена подпись художника, сделанная карандашом.

Первоначальная стоимость картины составляла €1,2 млн.