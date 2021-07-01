Спутники OneWeb успешно вывели на орбиту

Британские спутники связи OneWeb, запущенные с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б" 1 июля, успешно отделились от разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - сообщили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, зарубежные заказчики подтвердили полное выполнение компанией контрактных обязательств.

"Все спутники приняты на связь заказчиком. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана", - пояснили в госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 16:48 (GMT+4). Выведение аппаратов разгонным блоком заняло около четырех часов. Спутники отделялись в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 254.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля и 28 мая 2021 года.