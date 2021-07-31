Золото Олимпиады принесло американке сотни тысяч подписчиков в Instagram
Аккаунт американской гимнастки Сунисы Ли в Instagram достиг отметки в миллион подписчиков после победы спортсменки на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает TMZ, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
18-летняя американка показала на Играх в Токио лучший результат в личном многоборье. Перед завоеванием олимпийского золота у Ли было 250 тысяч подписчиков. Победа принесла ей сотни тысяч новых подписчиков за несколько часов.
Серебро в личном многоборье выиграла бразильянка Ребека Андраде. Третье место завоевала Ангелина Мельникова, представляющая Россию.
Также на счету Ли серебряная медаль в командных соревнованиях. В 2019 году американка завоевала бронзу, серебро и золото на чемпионате мира.
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