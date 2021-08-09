Генсек ООН приветствовал диалог России и США по контролю над вооружениями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в 76-ю годовщину американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки приветствовал стремление РФ и США к диалогу по контролю над вооружениями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую убежденность Соединенных Штатов и Российской Федерации в том, что победителей в ядерной войне быть не может и ее нельзя допустить, - отметил генсек. - Я также приветствую их стремление к диалогу по контролю над вооружениями". Гутерреш поддержал "всех участников Договора о запрещении ядерного оружия", выразив надежду на то, что посредством диалога удастся "ужесточить нормы в отношении ядерных вооружений".

По словам генсека ООН, даже спустя 76 лет после бомбардировки Нагасаки мир продолжает "существовать в тени ядерного гриба". "Опасность применения ядерного оружия сейчас так же высока, как на пике холодной войны", - считает он.