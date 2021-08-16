Совбез ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане

В мире 16 августа 2021 22:39 (UTC+04:00)
Совбез ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане

Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане, которое будет включать в себя разные группы населения страны, в том числе женских представителей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник заявлении органа.

"Члены Совета Безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путем переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин", - указывается в документе.

В заявлении также отмечается необходимость гарантировать, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для других государств.

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