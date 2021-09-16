Совбез ООН обсудит запуски ракет Северной Кореей
Совет Безопасности ООН проведет экстренное совещание по КНДР из-за недавних запусков Пхеньяном новых баллистических ракет в Японском море.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники, передает Trend со ссылкой Lenta.ru.
По данным СМИ, инициаторами заседания стали дипломаты из Эстонии и Франции. Сообщается, что обсуждение пройдет за закрытыми дверями.
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