Совбез ООН обсудит запуски ракет Северной Кореей

Совет Безопасности ООН проведет экстренное совещание по КНДР из-за недавних запусков Пхеньяном новых баллистических ракет в Японском море.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники, передает Trend со ссылкой Lenta.ru.

По данным СМИ, инициаторами заседания стали дипломаты из Эстонии и Франции. Сообщается, что обсуждение пройдет за закрытыми дверями.