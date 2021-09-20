Генсек ООН надеется на решение с талибами гуманитарных вопросов

Организация Объединенных Наций надеется посредством взаимодействия с "Талибаном" по гуманитарной помощи решить и другие вопросы. Об этом заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главная задача ООН, представленной в Афганистане, заключалась во взаимодействии с "Талибаном" и демонстрации приверженности [доставке] гуманитарной помощи, - сказал он, отвечая на вопрос о планах обсуждения на полях Генассамблеи кризиса в Афганистане и проблем с доступом к образованию в этой стране. - Я думаю, что это именно та возможность, которая даст нам рычаги для оказания позитивного влияния на упомянутые вопросы".