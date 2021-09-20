Генсек ООН надеется на решение с талибами гуманитарных вопросов
Организация Объединенных Наций надеется посредством взаимодействия с "Талибаном" по гуманитарной помощи решить и другие вопросы. Об этом заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Главная задача ООН, представленной в Афганистане, заключалась во взаимодействии с "Талибаном" и демонстрации приверженности [доставке] гуманитарной помощи, - сказал он, отвечая на вопрос о планах обсуждения на полях Генассамблеи кризиса в Афганистане и проблем с доступом к образованию в этой стране. - Я думаю, что это именно та возможность, которая даст нам рычаги для оказания позитивного влияния на упомянутые вопросы".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Международный центр Низами Гянджеви проводит 21-ю встречу высокого уровня на тему «Что означает мир и стабильность в 21 веке?» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
На Бакинском олимпийском стадионе пройдет финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2021
Генералы из Азербайджана, Турции и Пакистана наблюдали за ходом учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совместно с ПРООН создаются малые предприятия для граждан с ограниченными возможностями
В минобразования Азербайджана прокомментировали вопрос пропуска родителей в школу только при наличии COVID-паспорта
Весь Карабахский регион, в том числе город Шуша, станет зоной «зеленой энергии» - спецпредставитель Президента Азербайджана
Между Казахстаном и Азербайджаном может быть подписано соглашение об обмене спутниковыми данными - министерство