В Атлантическом океане возник тропический шторм "Виктор"

Тропический шторм "Виктор" сформировался в Атлантическом океане. Об этом в среду сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 18 м/с. "Виктор" находится на расстоянии 870 км к югу от Кабо-Верде и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч.