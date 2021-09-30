В Атлантическом океане возник тропический шторм "Виктор"
Тропический шторм "Виктор" сформировался в Атлантическом океане. Об этом в среду сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 18 м/с. "Виктор" находится на расстоянии 870 км к югу от Кабо-Верде и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч.
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