СБ ООН рассмотрит 1 октября ситуацию в Эфиопии и ракетные пуски КНДР

Совет Безопасности ООН рассмотрит в пятницу на заседании ситуацию в Эфиопии в свете решения властей этой страны выслать семь сотрудников всемирной организации и ракетные пуски КНДР. Об этом сообщила журналистам постпред Ирландии при ООН Берн Нейсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы действительно потрясены ситуацией в Эфиопии, когда [могут выслать из страны] сотрудников, которые пытаются доставить помощь остро нуждающимся людям. <...> Мы не видим обоснованных причин того, почему семь сотрудников [ООН] должны быть отозваны, - сказала она. - Мы определенно полагаем, что СБ ООН нужно продемонстрировать, что ситуация на земле отслеживается".

По словам дипломата, Совету Безопасности следует выразить глубокую обеспокоенность ракетными испытаниями КНДР. "Мы обеспокоены пусками баллистических ракет. Это неприемлемо. Мы хотим, чтобы Совбез выразил эту обеспокоенность", - отметила Нейсон.