Грецкие орехи оказались исключительно полезными для здоровья

Употребление грецких орехов оказывает позитивное влияние на здоровье сердца, а также помогает сбросить вес. Кроме того, оно способствует здоровому старению, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В частности, международная группа ученых изучила данные о диете, физическом состоянии и памяти почти 34 тысяч женщин в возрасте от 50 до 60 лет. Участницы исследования также были проверены на хронические заболевания и наблюдались на протяжении четырех лет, сообщает Food News.

Так оказалось, что пожилые женщины, съедавшие как минимум две порции грецких орехов в неделю, обладали более крепким здоровьем по сравнению с теми, кто этим продуктом пренебрегал.

Специалисты считают, что орехи обладают уникальными свойствами из-за содержания большого количества жирных кислот омега-3.