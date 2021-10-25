Генсек ООН рассказал о плане по вакцинации 70% населения планеты

Выступая на конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 помочь с выделением денег на справедливое распределение вакцин от коронавируса во всем мире. Мероприятие проходило в Бердине, трансляция выступления шла на YouTube, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Гутерреш указал, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус планирует запустить глобальную вакцинацию. Стратегия Гебрейесуса предполагает доставку вакцин 40% людей по всему миру к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года.

Для воплощения плана нужно $8 млрд, отметил генсек ООН. «Мы призываем G20 помочь нам с этим», - сказал глава организации.