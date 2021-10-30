Блинкен заявил, что США будут вводить санкции, чтобы сорвать планы Ирана в отношении БПЛА

Американская сторона пойдет на любые меры, в том числе санкции, чтобы остановить иранскую программу разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США будут использовать все доступные инструменты, включая санкции, для предотвращения [появления], сдерживания и ликвидации [уже функционирующих] сетей поставок, которые обеспечивают Иран материалами и технологиями, связанными с БПЛА, а также для сдерживания иранских организаций, которые занимаются распространением беспилотников", - приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу Минфин США ввел рестрикции в отношении четырех иранцев и двух базирующихся в Иране компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывали значительную поддержку в реализации программ создания беспилотников для Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

В МИД Ирана заявили, что новые санкции США подрывают доверие к Вашингтону в вопросе возвращения к ядерной сделке.